Pascual Fernández abordó ninguneo de Dani Castro: "No creo que haga falta ese desprecio para demostrar que quieres a alguien"

El español Pascual Fernández se refirió nuevamente a la comparación que realizó su ex pareja, la ex ganadora de MasterChef, Daniela Castro, con su actual pareja, un fotógrafo venezolano.

Castro, cuando fue consultada por el parecido físico entre ambos, dijo en conversacion con LUN que "no hay punto de comparación, gracias a Dios".

Lee también: Daniela Castro confirmó romance y descartó parecido con Pascual Fernández: “No hay punto de comparación, gracias a Dios”

Lee también: Pascual Fernández respondió "ninguneo" de su ex Daniela Castro

Lee también: Daniela Castro respondió a críticas por comparar a su actual pareja con Pascual Fernández

"En esta ocasión Dani me importó mucho y no voy a entrar en polémica. Yo creía que sí se había dado de buena onda (el fin de su relación), nos vimos en el evento de Di Mondo y me saludó como si nada. Pero luego ves estas cosas y te entra la duda" dijo Fernández al programa Intrusos de La Red.

El español además dijo que "no creo que haga falta ese desprecio para demostrar que quieres a alguien y que eres feliz. Al menos yo no lo necesito. Ni demostrárselo a la gente ni con indirectas o haciendo comentarios en redes sociales".

"Doler no sé si duele, pero sí que molesta. Obvio. Más que nada porque esos comentarios de las personas que quisiste no son necesarios" aseguró.