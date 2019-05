Javiera Acevedo y su salida de Toc Show: "Me costaba ir al programa"

14.05.2019 Rubia se refirió a la reestructuración que tuvo el programa del "Pollo" Valdivia y la tranquilidad que sintió cuando supo que no continuaría. "Fue como un ‘ya, ok, que bueno’".

Javera Acevedo visitó el programa GlamoramaTV de la señal Vive hace unos días y habló con César Barrera de su salida como panelista del programa Toc Show que conduce Juan Carlos "Pollo" Valdivia en TV+.

"Llegaron otros ejecutivos al canal. Hicieron una reestructuración. En el fondo, dejaron solamente a las MILF y cambiaron todo. Después siguió Toc Show, pero querían darle un ambiente más político. Integraron a la Carola Brethauer y a la de Maldita Moda, la Mariela Sotomayor. Le dieron unas vueltas",comentó la ex panelista del espacio.

"A mí me costaba ir al programa, porque ir al programa diario donde, más que nada, es buena onda y una plataforma en la que uno pone harta energía, es poco rato al día, pero a uno le descoloca el día completo. Finalmente, no es que vayas un ratito y listo. Tú tienes que estar ahí para maquillaje, tienes que igual ver la pauta, tienes que llegar a la hora. No es llegar y ‘súper relajado el programa. Voy y me siento’. No. Es un programa diario, de lunes a viernes, donde si faltas, tienes que grabar un día antes, tienes que pedir permiso. Y así como que guau las lucas tampoco”,comentó la rubia.

Barrera: Tampoco te pagaban tanto para pelearla.

Acevedo: Entonces, hoy en día, con el poco tiempo que tengo, con la casa, con mis redes sociales que, gracias a Dios, me va increíble con eso, con los canjes, que me sirven para pagar cuentas y me encantan, me siento orgullosa de eso. Que la gente me diga ‘la reina del canje’, me siento orgullosa. ‘La reina del canje’ tendría una huincha, como la reina guachaca.

Barrera: ¿Fue un alivió, en el fondo, dejar de trabaja?

Acevedo:No un alivio, pero fue como un ‘ya, ok, que bueno’, porque cuando se terminan las cosas se liberan energías completamente. Creo en la liberación de energía cuando comienzan o terminan cosas. Son desafíos para uno. ¿Por qué? Porque una pega, y lo bueno que tiene esto, es que es una pega que es fija, y te da la certeza que tú cuentas con una plata todos los meses. Pero te da un desafío donde piensas cómo hacemos estas lucas en el mes por otro lado.