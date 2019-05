Angélica Sepúlveda respondió a sus "enemigos" de las redes sociales: "Me resbala si hablan mal de mí"

Angélica Sepúlveda ha dado que hablar los últimos días, luego de contar a través de sus redes sociales el viaje que emprendió su novio turco Gürsel a su país de origen. Con tristeza, comentó lo difícil que sería estar sin él, recibiendo cientos de comentarios de sus seguidores.

Si bien, muchos le enviaron su apoyo, otros la criticaron. Por lo mismo, decidió escribir un extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde respondió a quienes le escriben cosas negativas.

"Para nadie es un misterio que estuve mucho tiempo trabajando en tv y gracias a eso tengo hoy miles y miles de personas maravillosas que comparten conmigo parte de su vida y yo les muestro la mía, pero también me heredó grandes enemigos, gente que insulta, menosprecia, humilla, agrede, se burla”, dijo.

Además, insistió en que “siempre ha rescato lo bueno de las cosas, he aprendido mucho y no me molesta ni sorprende que algunas personas dediquen su tiempo a juzgar, calumniar, ofender o violentarme a través de comentarios, esa es su forma de vivir, no la mía, yo le deseo lo mejor a todos, me resbala si hablan mal de mí, finalmente reflejan frustraciones, poca tolerancia y doble discurso”, concluyó.