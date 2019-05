[VIDEO] Morrisey en la polémica por apoyo a partido de extrema derecha

14.05.2019 Músico se presentó en la televisión norteamericana msotrando apoyo simbólico al movimiento For Britain.

Morrissey volvió a generar controversia tras apoyar a un movimiento de extrema derecha inglés, For Britain.

El exlíder de The Smiths se encuentra en Estados Unidos, y luego de ofrecer una residencia en Nueva York, visitó el late show de Jimmy Fallon. En el programa interpretó el tema "Morning Starship" de Jobriath, presentación que pasó a segundo plano luego que el músico usara en su chaqueta un pin metálico del partido.

Por su parte, los dirigentes de For Britain se encuentran complacidos con el gesto del ex líder de The Smiths y le han agradecido públicamente desde la página oficial del movimiento.

De cualquier forma, ya en 2018 el músico había confesado su devoción por tal partido en un comunicado:"He estado siguiendo un nuevo movimiento llamado For Britain, dirigido por Anne Marie Waters. Es la primera vez en mi vida que votaré por un partido político. Al fin tengo esperanza".