Shlomit Baytelman y su recuperacion tras accidente: "Estoy súper entregada al cariño"

La actriz Shlomit Baytelman, se refirió en conversación con LUN, al proceso de recuperación en el que se encuentra luego de que fue atropellada por un ciclista a finales de abril.

La artista, que estuvo internada cuatro días en el Hospital Clínico de la U. Católica, dijo que "mantengo una mente positiva ¿qué te parece?. Los actores tenemos que estar bien para poder trabajar. Pero reconozco que pasé unos días tan deprimida que hasta me dio susto fíjate. Me deprimí porque me tenían prohibido mirar pantallas, asi que no podía contestar los mensajes de Whatsapp. Tampoco podía leer un ensayo que me regalaron del escritor polaco Adam Zagajewski, que se llama 'Dos Ciudades' que me regalaron y que es fantástico".

"Puedo salir a la calle con un chaperón o chaperona al lado por cualquier cosa. El doctor todavía no me da permiso para andar sola por la vida" dijo la actriz, quien además sostuvo que "no puedo manejar, me tienen que acarrear. Yo soy súper autónoma, me carga pedir favores, pero ahora estoy súper entregada al cariño".

Baytelman, retomó esta semana los ensayos de la obra "El Círculo" que se estrenará este sábado en Matucana 100. "Me siento súper bien en los ensayos, me tienen sentada leyendo desde un atril. Me tratan con mucho cuidado y cariño" indicó.