José Miguel Viñuela tras la salida de Ivette Vergara de 'Mucho Gusto': "Fue difícil, doloroso"

En marco de los premios Mom's Awards el conductor y ex compañero de Ivette Vergara en el matinal de Mega, José Miguel Viñuela, se refirió a la salida de la animadora del del espacio.

"Fue difícil, doloroso. Fue un golpe como el de Kathy Salosny" expresó el animador.

Además, contó lo complicado que fue para él despedirla en vivo, pues indicó que "me tocó la difícil misión de despedirla en pantalla, cuando quedaba poco tiempo y uno a veces no encuentra las palabras. Además tocó que Lucho (Jara) no está, La Karla (Constant) lleva poco tiempo y yo también llevo menos que lo que llevaba la Ivette Vergara".

"Entonces hubo integrantes que lo sintieron más que yo, por el tiempo que llevaban trabajando con ella" complementó Viñuela.

El conductor también descartó cualquier tipo de roce entre los integrantes de "Mucho Gusto" como lo afirmó el programa de La Red, 'Intrusos'."Yo desmiento esa información. No había ni una mala onda con la Ivette. Todos estamos expuestos a pruebas todos los días", afirmó.

"Hoy fue ella, mañana puedo ser yo. Por eso uno tiene que tratar de estar rindiendo lo mejor posible" sentenció Viñuela.