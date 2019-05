Rocío Toscano explicó por qué dejó de depilarse

Debate causó entre sus seguidores la actriz Rocío Toscano, famosa por su participación en la telenovela "Verdades Ocultas", luego de compartir una fotografía donde aparece mostrando sus axilas sin depilar.

Toscano fue Consultada por esta publicación de Instagram en el panel de Mucho Gusto , Rocío se explayó: “Primero quiero dejar en claro que no fue una decisión… es algo natural, a mi me da mucha lata tener que ir a depilarme siempre y simplemente soy animal, intento cada día ser más animal y menos robot, por eso me dejé mis pelos y ahora tengo mis piernas peludas“. Al pregutarle por sus motivaciones, Toscano contó que la idea se le ocurrió tras una depilación láser fallida. “Como todas las mujeres estamos acostumbradas a depilarnos por lo menos cada dos semanas, yo dije ‘uy que lata depilarme tan seguido’ y preferí hacerme una depilación láser que no funcionó“. Y ahondó: “Tengo pelo, me salen bigotes, me depilé en ocho sesiones la cara, los brazos y todo y tengo mis pelos, no funciona, es una mentira para que no gasten plata“. Y ahí pensé ‘esto es una mentira que me hace gastar tiempo y dinero’, prefiero ser como soy y chao, los pelos son parte de la naturaleza humana, animal”. Consultada por aquellos ‘en contra’ de su decisión, Rocío señaló que la mayoría son hombres que le dejan comentarios tipo “me das asco” en redes sociales. Ojala sea una moda ser natural, me encanta, si yo me acepto con pelos me da lo mismo que la gente no me acepte“.