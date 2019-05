Ismael Serrano por dichos de Bosé contra Bachelet: "Me parece bien que los músicos se comprometan con sus ideales políticos"

09:11 El cantautor participó en el cierre de la primera campaña de la ex Mandataria en 2006. "A mi parecer, no estuvo a la altura de las expectativas y de las ilusiones que se depositaron en ella", afirmó.

En conversación con La Tercera, el cantautor español, Ismael Serrano, defendió los dichos de Miguel Bosé en contra de la ex presidenta Michelle Bachelet, a raíz de la situación en Venezuela.

Serrano, quien participó en el cierre de la primera campaña de la ex Mandataria en 2006, dijo que "me parece saludable que el músico se involucre".

El español, sobre los dichos de Miguel Bosé, quien emplazó en duros términos a la ex Presidenta sobre la crisis en Venezuela ,planteó que "Me parece bien que los músicos se comprometan con sus ideales políticos; exigir a los políticos que cumplan su labor, aunque no siempre me gusten las formas" profundizó.

"Me parece legítimo que su él, estando como está, preocupado por Venezuela, le exija a los políticos que pongan su foco en Venezuela" añadió.

Sobre su participación en la primera campaña de la ex Mandataria, Ismael Serrano sostuvo que "me parecía que en aquel entonces sí representaba un cambio en la política. Muchos amigos se sentían identifcados con el movimiento en torno a ella, sentían que los representaba. Había un entusiasmo que sentí como propio y que me hizo participar".

"Creo que luego, a mi parecer, no estuvo a la altura de las expectativas y de las ilusiones que se depositaron en ella, porque la confianza que había depositado exigía más valentía a la hora de profundizar el avance democrático del país".