Actriz reveló su lucha contra los prejuicios: “En listas negras en el colegio ponían ‘la Pin Montané por pu..”

La actriz Josefina Montané, reveló en conversación con Glamorama TV, un episodio de bullying del que fue víctima en su época escolar, relacionado con su aspecto físico.

Sus dichos se produjeron en el contexto de un diálogo, en el que la actriz explicaba que a su juicio, el hecho de que las personas la consideren una mujer linda.

Montané dijo que “a mí me pasa un tema con esto de ser ‘linda’. No sé. No considero que sea lo más importante de mí. No es lo que yo quiero mostrar tampoco. Me pasa que la gente enfatiza mucho en eso y me da como rabia. Pasa a ser un poco de discriminación inversa. No sé si me explico”.

“Cuando la gente empieza ‘es que no queremos verte linda’, ‘no te maquilles tanto’, es como que a nadie le ando diciendo ‘estás un poco fea, maquíllate harto’. Lo doy vuelta. En verdad no es lo más importante el físico. No es nada de importante. Eso me da un poco de lata” añadió.

La actriz dijo que es algo que siente desde su época de escolar y entonces, recordó que “las listas negras que hacían en el colegio. Ponían ‘La Pin Montané’ por ‘puta’. Y nunca en mi vida había dado un beso. Entonces, los prejuicios siempre han sido parte de mi vida”.

“Ha sido un tema que he tenido que trabajar. Y hoy día, con los años, uno se da cuenta que son puras… La gente importante es la que sí vale la pena escucharla. Y opiniones van a haber siempre de todo. No hay que enfocarse nunca en eso” agregó la actriz.