[VIDEO] Críticos le dan el visto bueno a la nueva versión Aladino

Muchos temían que la versión live action de Aladino, dirigida por Guy Ritchie - ex de Madonna-, no estuviera a la altura del la recordada cinta animada de 1992, donde Robin Williams se robó la atención del mundo entero como el genio en la lámpara.Pero, al parecer, los miedos eran infundados ya que las primeras críticas aprueban la química de los protagonistas y a Will Smith como el nuevo hombre de los deseos.

Sorpresa, #Aladdin es bastante buena. Principalmente porque te atrapan los personajes. La química de Masud/Scott es lo máximo. El toque engreído y emocional de Smith hace del Genio algo fresco. Esos tres (y las canciones llenas de energía) ayudan a mejorar la historia, que es el enfoque habitual de los remakes de Disney (expandir y mejorar).»