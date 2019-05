Actriz Daniela Vega escribirá sus memorias

En entrevista con La Tercera PM , Daniela Vega contó que uno de sus próximos proyectos en el horizonte hay uno literario. "“Estoy trabajando en varios proyectos y estoy escribiendo un libro para la editorial Planeta. Son mis memorias",comentó.

La protagonista de Una mujer fantástica dio luces de las temáticas que abordará en su texto. "La transición la hice hace 15 años y ya tengo 30. Se trata, más que nada, de cómo enfrenté mi propia transición. Por supuesto que tiene un anecdotario de lo que pasó en Hollywood, el Oscar y todo esto, pero está mucho más centrado en la poética del cuerpo y de su transición".

Respecto a si siente que es una activista relevante en cuanto a los temas LQBTQ, Vega fue clara. "No es que rechace la bandera, porque me visto de ella y me voy a vestir siempre de ella, pero lo que he dicho es que no me considero activista, porque soy actriz y cantante antes que activista. Hay activistas que están luchando con los representantes políticos por nuestros derechos, lo cual es maravilloso. Pero mi trabajo es emocionar a las personas. Lo mío es hacer teatro, películas y cantar".