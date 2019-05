El drama de Cristina Tocco: hace siete años espera que inmobiliaria le entregue su departamento

Siete complejos años ha vivido Cristina Tocco, luego de que en 2012 comprara un departamento en verde en el Barrio Bellavista de Recoleta. La inmobiliaria se encuentra en un conflicto con el municipio debido al plan regulador, donde las autoridades estarían obligando a demolerlo por no cumplir con la altura establecida.

Según contó a La Cuarta, el edificio terminó de construirse en 2013. “Invertí mi esfuerzo, mi sacrificio en este departamento y no he recibido nada. Me siento en tierra de nadie, en medio de un conflicto que nos tiene a los compradores como víctimas”.

Con ello, insistió en que lo único que quiere es su “inversión. (…) Pagué al contado y no he recibido nada por este conflicto. Conozco gente que se murió u no vio su inversión hecha realidad”.

Desde la inmobiliaria aseguraron que han “visto cómo el alcalde Jadue falta a la verdad, cómo desvía el verdadero sentido de la autoridad administrativa, nos ha falseado documentos. Nos preguntamos por qué el alcalde llegó a este nivel de perjudicar”, aseguró al medio Christian Espejo, abogado de la inmobiliaria.

Consultado por el conflicto, el alcalde Daniel Jadue aseguró que “este edificio fue construido bajo uno de los casos de corrupción más grande en la historia de Chile, que el director de obra que entregó este permiso fue condenado por diez casos de soborno o intento de soborno”, aseguró la autoridad.