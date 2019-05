Leo Méndez Jr. se tatuó el muslo derecho y lo mostró en Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Leo Méndez Jr. mostró el tatuaje que se realizó en su muslo derecho.

El fashionista eligió un diseño compuesto por tres rosas de gran tamaño.

"Sólo basta con unas manos expertas y ligeras para que no duela. Ya era hora de un nuevo tatuaje para mí y junto con @el_bricenio llegamos a esto. Estoy súper contento con el resultado, no me dolió, trabajó súper rápido y quedó a la perfección. Tres rositas para mí. Cuál será el próximo?", escribió junto a la imagen.