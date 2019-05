[VIDEO] Mon Laferte sufrió pifiadera en Festival

La cantante nacional Mon Laferte se presentó en el Festival Pulso GNP Querétaro (México), donde también estuvo Interpol y Caifanes.

Todo inició cuando la artista subió al escenario a presentar su show y el público comenzó a abuchearla y a pedir que saliera la banda neoyorquina Interpol.

La intérprete de "Amárrame" no eludió el tema y no dudó en responderle al ansioso público. "No estén mamando con Interpol, ya viene, ya saben la hora… ¡No mamen! Está el horario publicado, el que quiera ver a Interpol se tiene que esperar, ahora nos toca a nosotros así que no estén mamando, ¡ok!”, les gritó.

De esta manera la chilena le pidió respeto a los espectadores.

Hace pocos días Mon Laferte recibió el disco de platino por las ventas de su última placa, "Norma", en México. Y doble disco de platino en Chile por el mismo logro.