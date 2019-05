Patricio Laguna por denuncias de violencia intrafamiliar: "Fui a Carabineros y se reían en mi cara"

11:08 El modelo señaló que los policias no podían entender que un tipo de su contextura física fuera agredido por una mujer, así como que recibió múltiples críticas y enjuiciamientos, pero aseguró que finalmente "el tiempo me dio la razón".

El modelo y rostro televisivo Patricio Laguna fue parte de un nuevo episodio del programa de CHV "Podemos Hablar", en el que habló en profundidad acerca de un difícil momento, como fueron los episodios de violencia intrafamiliar que sufrió por parte de Yanina Halabi.

Laguna contó que vivió en primera persona la estigmatización, y confesó que incluso recibió burlas cuando fue a denunciar a Carabineros.

Al recordar la instancia contó que "Hubo situaciones graves, que yo no podía denunciar. Fui a Carabineros y se reían en mi cara, de la situación, porque no pueden entender que un tipo de mi contextura fuera golpeado".

Pero aparte de las mofas y la dificultad para seguir los procesos legales, el modelo indicó que vivió también una merma económica, al respecto indicó que "estuve más de un año sin trabajo, sólo porque la gente me enjuició y porque los panelistas de farándula no se informaron. Dijeron cosas que no correspondían".

Finalmente apuntó, respecto a toda la situación generada por los maltratos vividos y su lucha legal que "durante mucho tiempo me enjuiciaron y me apuntaron con el dedo y el tiempo me dio la razón. Estoy con mis hijos, porque demostró lo contrario".