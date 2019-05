[VIDEO] Lluvia de huevos obliga a Marta Sánchez a huir en pleno show

La cantante Marta Sánchez se vio obligada a abandonar uno de sus shows cuando apenas tras interpretas su primer tema, tras sufrir una verdadera lluvia de huevos.

El lanzamiento de la comida hecha proyectil comenzó cuando la artista se encontraba presentando a sus músicos, y tras ver como se estrellaban los huevos y no en una sartén la cantante dijo "Pues me voy, ya está", y desapareció de la escena.

El hecho ocurrió en el parque Turó d'en Caritg, en Barcelona y, acorde a medios locales, quienes atacaron a la cantante forman parte de la juventud de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), componente del movimiento de independentistas catalanes.

A pesar de que la gran mayoría del público presente comenzó a corear el nombre de la artista, como muestra de apoyo y en espera de que volviera al escenario, Sánchez nunca retornó.

Tras el hecho la cantante señaló mediante un comunicado que: "No merece la pena entrar a responder a cobardes que sólo buscan publicidad. Ha sido sin duda el peor que he sufrido en un escenario. ¿La próxima vez qué serán? ¿Piedras? ¿A dónde vamos a llegar señores? Pensemos en eso y no me usen más de cabeza de turco ante un problema que nos afecta realmente a todos. Gracias siempre a aquellos que me apoyan y respetan".