Pedro Aznar y Manuel García: "Decidimos homenajear a algunos de nuestros autores favoritos de Chile y Argentina"

El disco que lanzarán el viernes Manuel García y Pedro Aznar lleva más de una década cocinándose. En 2008 el chileno acompañó al argentino en una gira por el país y ambos descubrieron una afinidad que tradujeron en "Abrazo de hermanos", álbum que presentarán al público este sábado en el Movistar Arena.

Entre varias idas y venidas de Aznar entre Chile y Argentina, volvieron a encontrarse y a compartir escenario. Ahí "comenzamos a soñar con la posibilidad de hacer un concierto compartido, lo que nos llevó a una insospechada creación de muchas canciones nuevas que se fueron convirtiendo en un disco", recordó García, que se reconoce admirador del exSerú Girán: "Tengo la suerte de estar en este minuto con uno de mis ídolos de la música".

"Nuestra motivación era hacer música nueva, juntarnos a componer y ver qué salía de nuestra colaboración. Y también para este trabajo lo que decidimos fue homenajear a algunos de nuestros autores favoritos, de Chile y Argentina, como para completar ese concepto de abrazo de dos culturas", complementó el argentino.

El resultado es un álbum de 12 canciones, ocho originales y cuatro versiones; dos de chilenos -"Maldigo del alto cielo", de Violeta Parra y "Canción para mañana" de Los Bunkers- y dos de argentinos - "Cinco siglos igual", de León Gieco y "Cactus", de Gustavo Cerati.

A esos cuatro temas se sumarán otras del cancionero chileno-argentino que tocarán en vivo el sábado, según adelantó el propio García.

P.A.: Es un abrazo cultural entre nuestros dos países, que han tenido mucha polinización cruzada, se han fertilizado uno al otro muchas veces. Y también lo nuestro como creativo, de consolidar esta unión. Es a título personal y a título cultural transnacional, se podría decir.

M.G.: Había mundos a los que teníamos que ir. Primero a la antigua tradición de canciones que estuvieran engarzadas con el folclor. Y también con aquella tradición que se ha hecho más contemporánea en artistas que han tenido la visión de comentar nuestro mundo latinoamericano en sus poesías y en sus melodías.

PA: En algunos casos elegimos canciones de otros autores mientras estábamos componiendo las nuestras y en otros casos fueron canciones que sentimos que completaban lo que ya teníamos compuesto nosotros.

P.A: Manuel me mandó, cuando empezamos a buscar las canciones de estos repertorios chilenos y argentinos, una selección de tres o cuatro canciones y a mí me cerró completamente la canción de Los Bunkers. Me pareció que era perfecta para el proyecto, que tenía esta misma impronta que le estábamos dando a las canciones originales.

M.G: Además mira tú cómo en el tiempo se ha ido manteniendo, es una canción que era reveladora. Hay que pensar que el año en que se hizo no es el que estamos viviendo hoy, y ya adelantaba muchas de las cosas que finalmente iban a encarnar en lo que significan hoy los movimientos sociales.

PA: Somos dos grandes conversadores, cada vez que nos juntamos a comer o tenemos un rato libre hablamos, y hablamos, y hablamos y tenemos, felizmente, mucha coincidencia en nuestro pensamiento y tenemos pensamientos, yo creo que complementarios, que es lo mejor que puede pasar. El disco transita por muchos caminos pero se les podría englobar en dos principales, que es canción con mirada social y la canción de amor. Y se dirime un poquito entre esas dos cosas; es como la mirada hacia afuera, al mundo que nos rodea, y la mirada hacia adentro, del mundo de las emociones. Es una mirada compartida, las temáticas que toca el disco son cosas que nos ocupan y preocupan a los dos.

Además del disco que lanzan el viernes, a Aznar y García les une la colaboración que están haciendo para la banda sonora de la película de la novela de Pedro Lemebel, "Tengo Miedo Torero", que dirige Rodrigo Sepúlveda y que llegaría a los cines en 2020.

"Él era una fiesta, un hombre vivo, había que escucharlo, darle un beso y quererlo", dijo García sobre el escritor fallecido en 2015.

"Leyendo el guión me emocionó ver que la adaptación a la pantalla está muy bien hecha", adelantó por su parte el trasandino, que en 1986 hizo la música de "Hombre Mirando Al Sudeste". "Creo que se eligió muy bien con qué quedarse y tenemos la sensación de que va a ser una gran película", agregó.

A pocos días de que Cristina Fernández anunciara su candidatura a la vicepresidencia de Argentina, Aznar reacciona entre risas a la pregunta por el tema. "Es muy reciente, no sabría decirte, es absolutamente sorprendente eso de la vicepresidencia. Yo creo que estamos todos con cara de asombro. Vamos a ver, el tiempo dirá", se limitó a comentar.