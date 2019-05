[VIDEO] Revelan trailer de nueva película de Tarantino con Brad Pitt, Leonardo Di Caprio y Al Pacino

Con un elenco encabezado por Leonardo Di Caprio y Brad Pitt se dio a conocer este martes el trailer de "Once Upon In Hollywood", la nueva cinta del director Quentin Tarantino.La película aborda la historia de un actor y su doble en Hollywood, justo al tiempo que la década de los sesenta queda marca con el asesinato de Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, a manos de la secta liderada por Charles Manson.Además de Pitt y Di Caprio, destaca la participación de Al Pacino, Margot Robbie y Dakota Fanning."Érase una vez en Hollywood" ya fue estrenada en el festival de Cannes y llegará a los cines en julio próximo.