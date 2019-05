Daniel Valenzuela pasó por el quirófano: "Rejuvenecí"

En conversación con el diario La Cuarta , Daniel Valenzuela confesó que se sometió a una cirugía bariátrica para perder peso,ya que llegó a tener 100 kilos.

"Me hice una cirugía bariátrica, que es una manga que no está exenta de sacrificio y hay que ser bien consciente, porque no es llegar y hacérselo, hay que hacer varios chequeos y una previa importante, empezar a racionalizar, ser consciente de la comida, de qué se puede y qué no",comentó el animador y locutor radial.

Varios fueron los motivos que lo llevaron a tomar la decisión. "Hay varias cosas que metí en la juguera de la reflexión y que me llevaron a optar por la operación. Primero están mis hijas, que me demandan harta actividad, y por otra parte hay un tema de salud y proyección con ellas también. Entonces, tenía que ponerme a punto”,señaló el animador de Cariño Malo en TV+.

El procedimiento no fue fácil, ya que Valenzuela debió ponerse a punto antes de entrar a pabellón. "Yo llevo un tiempo con hipotiroidismo y lo había descuidado, entonces primero me tuve que poner al día con eso, de regularlo. Después tuve que bajar de peso para pasar a la otra etapa, la de cirugía".

En la entrevista el ex de Yamila Reyna contó que también debió cambiar su relación con la comida.

"Yo me premiaba y castigaba con la comida. Si me iba mal, pasaba las penas con la comida. Tuve cambiar todo eso. Mentalizarme distinto. Fui al psicólogo, dejé los destilados y bebidas, ¡imagínate, yo era piscolero!".

De todas formas, ya nota los resultados de la decisión. "Rejuvenecí y me han dicho puros buenos comentarios. Lo que viene es meterme al gimnasio, porque con tanta dieta ya no tengo ni poto y tengo que recuperarlo jajajá".