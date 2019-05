Denise Richards asegura que Charlie Sheen llevó a una prostituta a una cena de Acción de Gracias cuando estaban casados 14:59 La ex actriz de Baywatch y el protagonista de Two and a Half men se separaron en 2006 tras cuatro años de matrimonio.

Una nuevo episodio en la larga lista de escándalos del actor Charlie Sheen se conoció este martes, tras una confesión de su ex esposa, la actriz Denise Richards.



La norteamericana conocida por su rol en Baywatch aseguró que Sheen llegó con una prostituta a una cena de acción de gracias, cuando estaban todavía casados.



"Charlie vino a una Cena de Acción de gracias unos años atrás, y el tenía una prostituta en el auto en la autopista (...) Él tenía miedo de decirme 'Eh, sabes, bueno, ella está en la autopista. ¿Está bien si está ahí?"



La historia no quedó ahí y Richards contó que incluso le preparó un plato de comida a la mujer.



"Le dije 'Ugh, prepararé un maldito plato. Hasta una prostituta merece tener una cena de acción de gracias' ", comentó al programa Real Housewives of Beverly Hills



Ambos mantiene tres hijos en común fruto del matrimonio que duró entre 2002 y 2006.







