Paulina Rubio: "Mis canciones me han servido para llevar el poder femenino a todas partes del mundo"

"Poder" es una de las palabras que más repite Paulina Rubio (47) al analizar diferentes temas. "Poder femenino", para hablar de las letras de sus canciones; menciona la versatilidad como el "poder" que siente que la caracteriza, a ella y a todas las mujeres, y dice "Paupowers" para referirse a sus fans y a sus seguidores en redes sociales.

La Chica Dorada de México estará el próximo sábado 8 de junio en el Gran Arena Monticello presentando, además de sus grandes éxitos, su disco "Deseo", que lanzó el año pasado, siete años después de "Brava!" (2011).

"Convoco a mis 'Paupowers' a que me envíen por social media cómo quieren que sea el concierto, qué canciones quieren escuchar", dijo a hoyxhoy al teléfono desde Estados Unidos. "En lo que hacemos en directo tiene mucho que ver el público, es un concierto interactivo todo el tiempo", adelantó sobre el show que la traerá.

Quien comenzó su carrera musical como integrante del grupo Timbiriche en los 80 -que se formó a través de un proyecto liderado por la cadena de televisión mexicana Televisa- hoy es parte de un programa de talentos. Paulina Rubio fue primero coach en la edición mexicana de "La Voz" y actualmente ocupa ese rol en la edición española del mismo programa. También fue jurado en 2013 en "The X Factor" de Estados Unidos.

"Eso también ha enriquecido mi música, me ha enriquecido en todos los sentidos; como productora, como empresaria, como manager y ha cambiado mi vida porque no sólo soy la artista, sino que ahora soy también productora y buscatalentos ¿no? Y es muy importante porque yo empecé de esa manera", comentó sobre ese rol.

Tal como lo están haciendo actualmente la mayoría de las figuras de la música popular, Paulina Rubio colaboró en su último álbum, "Deseo", con artistas del género urbano. Su tema "Si te vas" tiene una versión reguetón que grabó con los puertorriqueños Alexis & Fido y en "Desire (Me Tienes Loquita)" la rubia colaboró con Nacho.

A mí me encanta, creo que no hay una regla para hacer música. Yo consumo muchísima música, múltiples géneros, no le digo que no a ningún género; me gusta descubrir nuevos, crearlos. Creo que en la música todo se vale y no hay reglas escritas. Y dicho esto, creo que también reivindica, porque mi música va cambiando, pero también se va volviendo más pop que nunca. Entonces crezco y evoluciono, pero también sigo siendo muy Paulina, que es mi trademark, mi sello, y eso es lo que hace a un artista auténtico, único, que es lo que yo siempre les inculco a los nuevos talentos, a cualquier otro artista que tenga la oportunidad de ayudar en su crecimiento.

Desde el inicio de su carrera como solista, a través de canciones como el a esta altura himno "Yo no soy esa mujer", de su disco "Paulina" (2000), la mexicana ha hecho del empoderamiento femenino uno de sus temas. Recién en abril pasado lanzó su nuevo single, "Ya no me engañas", que será parte de una edición especial de "Deseo" y cuya letra habla de una mujer que decide cambiar de vida tras descubrir una infidelidad de su marido.

Sería un atrevimiento decirlo así porque mi bisabuela fue primero que yo, y antes que ella muchísimas mujeres que admiro, como Frida Kahlo, dentro de otras grandes mexicanas que han sido emprendedoras en ese movimiento. Pero definitivamente llevo la bandera muy arriba y mis canciones me han servido de punto de partida para llevar el poder femenino a todas partes del mundo y empoderar a las nuevas generaciones.

Como una cúspide, como un clímax. Estoy en un momento en que soy un adulto joven, que mis prioridades han cambiado. Mis hijos son los dueños y señores de mí y de mi tiempo y no me pierdo lo hermoso de la vida. Tengo que ser muy organizada, tener mucha disciplina y eso a veces no me gusta, como a todo el mundo, pero bueno, son sacrificios que todo el mundo hace porque luego viene la recompensa, por eso llevo tantos años.

Pues me encanta mientras yo sea su chica dorada, su chica tostada, lo que ustedes quieran, su Paulina, su Pau, su rubia, su rubio lo que ustedes quieran, a mí me encanta. La verdad es que al tener plataformas sociales tan ágiles, tan vivas pues son mi termómetro, entonces como me quieran llamar yo feliz, tengo mil Paulinas dentro de mí, como todas las mujeres, ¡obvio! Y ese es nuestro poder.