Daniel Muñoz: "Alexis Sánchez en el fondo es la luz de esta historia, que va poniéndose cada vez más oscura"

En la ficción Daniel Muñoz ha sido parte del mundo del fútbol varias veces. Su primera película fue "Historias de fútbol" (1997), donde le tocó ser un futbolista de barrio; en 2015 hizo la serie "Príncipes de barrio", en la que fue un manager y en "62: Historia de un mundial" (2017) encarnó al DT de la selección, Fernando Riera. Ahora en "Mi amigo Alexis" será un ex futbolista frustrado que quiere a toda costa que su hijo siga sus pasos.

Sin embargo, Muñoz está lejos de definirse como "futbolero". De hecho, no lo sigue mucho y asegura que "para jugar fútbol soy pésimo, soy malo, malo, malo".

Pese a todo, cuando al actor le dijeron que habría una película que tendría a Alexis Sánchez como uno de sus protagonistas, no lo pensó dos veces y dijo que sí sin siquiera conocer la historia. "Me dijeron 'es una película de Alexis' y después, cuando me presentaron el guión, entendí que, independiente de lo mediático de la presencia de Alexis, la historia está muy buena", dijo a hoyxhoy.

Sólo sabía que actuaría el astro del fútbol nacional, y que sería dirigida por Alejandro Fernández Almendras, con quien ya había trabajado en "Sentados frente al fuego" (2011). "Respeto mucho el trabajo del Alejandro así que dije 'si está él detrás de esto debe ser un proyecto bueno'", recuerda.

Aunque se ha hablado de "la película de Alexis Sánchez", la cinta no es una biopic. "Mi amigo Alexis" cuenta la historia de Tito (Luciano González), un niño con talento para jugar a la pelota que por casualidad conoce al jugador del Manchester United. Daniel Muñoz es su papá, Héctor, un ex futbolista frustrado que quiere, a toda costa, que su hijo sea futbolista.

"Es como el antagonista de esta historia, es el que justifica un poco la trama de la historia", adelanta el actor sobre su personaje, que es una especie de Luisito Rey (el padre de Luis Miguel que fue retratado en la serie de Netflix del astro mexicano).

"Mi personaje en el fondo traslada todas sus frustraciones a este niño y está a punto de sepultar, no sólo a su hijo, sino que a toda su familia: llevárselos a este hoyo en el que está sumido.Y ahí claro, entra a jugar la presencia de Alexis, que en el fondo es la luz de esta historia que va poniéndose cada vez más oscura", añade.

Lo estábamos todos esperando y no llegó porque su calendario estaba bien acotado. Pudo grabar con nosotros porque había un partido amistoso de la selección, entonces él se coordinó con eso. Unos días después sí se pudo grabar y él fue bien amable, muy entretenido, pero muy acotado; era llegar a hacer la escena y sería todo. Si se cruzaron un par de palabras fue en la escena misma, no hubo momentos para compartir relajadamente un café o algo así.

Fue muy atento, concentrado, respetuoso, como jugando, lo que me pareció muy bien, jugando a hacerse a sí mismo, jugando a hacer las escenas. Lo mejor que puede hacer una persona que no es profesional en la actuación es jugar, que es como empezamos nosotros en la escuela de actuación; el juego es la clave de la actuación. Los niños bien guiados son buenos actores porque lo que hacen es jugar y no necesitan complicarse en la caracterización y Alexis tampoco necesitaba eso. No era fácil, porque actuarse a sí mismo no es para nada fácil y, claro, se tiende a caer quizás en algo demasiado correcto, entonces cuesta llegar a esa naturalidad.

O sea conversamos. Él generalmente me decía: '¿Está bien maestro? Usted sabe ¿está bien?'. Siempre preguntaba.

Claro, sí. En el fondo yo lo que le pedí es que estuviera bien atento no más, y cuando le tocaba a él hacer sus planos trataba de estar yo al frente como para dialogar con él para que tuviera un referente, ayudarlo con algunos textos, repetir las escenas cuantas veces fuera necesario para que se fuera soltando. Él improvisa bastante, administra a su pinta el texto. A veces le funcionaba bien, a veces se enredaba, se ponía nervioso, pero ahí uno estaba como compañero para decirle 'tranquilo, todos nos equivocamos', de hecho todos nos equivocamos muchas veces.

Sí, jugaba con los niños, pichangueaba con los chiquillos de la población. Le pasaban una pelota y obviamente se iba detrás como los cabros chicos que estaban ahí también, que estaban todo el rato jugando.

Además de "Mi amigo Alexis", Daniel Muñoz tiene varios proyectos más en carpeta. El actor es parte del elenco de "La Jauría", la serie policial que en Chile emitirá TVN y que cuenta con un taquillero elenco conformado por Daniela Vega, Antonia Zegers y María Gracia Omegna, entre otros. También tiene un papel en "El presidente", la producción que cuenta la historia de Sergio Jadue y se le verá también en "El arte de callar", que dirige Nicolás Acuña ("Los archivos del cardenal", "El reemplazante").