Ignacia Baeza y "Pacto de Sangre": "Trinidad en este momento no tiene límites"

Si hay algo que los seguidores de "Pacto de sangre" saben bien desde un principio es que Trinidad Errázuriz no tiene límites cuando se trata de defender a su familia. Pero tras el capítulo de la teleserie nocturna de Canal 13 emitido el jueves pasado, el personaje que interpreta la actriz Ignacia Baeza quedó ante un nuevo escenario que la volverá a poner a prueba.

La dueña de casa de situación acomodada que al principio de la ficción dirigida por Cristian Mason fue capaz de ayudar a su marido a descuartizar el cuerpo de Daniela Solís, para resguardar a su familia, ahora sabe que Benjamín (Álvaro Espinoza) no sólo tenía una relación con la fallecida adolescente, sino que es el responsable de numerosas muertes, incluida la de su propio papá, el general en retiro Hernán Errázuriz (Cristián Campos).

El fenómeno de redes sociales de Canal 13 llegará a su fin mañana, tras ocho meses al aire, con un capítulo que deberá resolver la pregunta central que ha guiado la historia: ¿llegará finalmente la justicia?

Lograr la impunidad, para mantener el statu quo de su familia, ha sido hasta ahora el motor que ha movido a Trinidad, la compleja villana que ha instalado a Ignacia Baeza como la gran revelación de la ficción, personaje que ella defiende a toda costa.

Es que yo creo que uno siempre tiene que defender al personaje, porque cuando tú encarnas al personaje a veces uno no tiene juicio sobre uno mismo; entonces yo creo que la Trinidad es una víctima de las consecuencias básicamente. Eso, víctima.

Ella no tiene límites, en este momento no tiene límites. Cruzó todos los límites y su familia, sus hijos, en este momento, porque ella ya se enteró de la verdad, sus hijos son lo más importante. Ese es su deber ser, su título en la vida y lo va a llevar a cabo.

Tras su estreno en septiembre de 2018, "Pacto de sangre" ha visto cómo su rating ha ido en ascenso. De hecho, sus últimos dos capítulos han tenido el mayor peak de audiencia, ocupando el segundo lugar en su horario, solamente detrás de Mega.

Sin embargo, uno de los reclamos del público tiene que ver con el alargue de la teleserie en desmedro de la duración de los capítulos. Esto último incluso se transformó en una campaña de redes sociales.

Pucha obviamente el sueño de todos es que la teleserie fuera de corrido y uno pudiera ver el capítulo que uno lee (en el guión), que es lo que pasó con el primer capítulo, que lo que tú lees es lo que se emitió. Eso sería maravilloso pero en la televisión no es así, no es posible, están los auspiciadores, yo no entiendo mucho del tema pero me imagino que el público se cansa también. Pero eso siempre ha pasado en todas las teleseries, cuando está terminando te tiran 10 minutos de capítulo nuevo y 20 de resumen y es parte de cómo se maneja la televisión no más.

Ha sido súper bonito todo lo que ha pasado, el cariño de la gente, el cariño de los colegas. El equipo que formamos todos haciendo esta teleserie fue un proceso intenso y un viaje muy lindo. Entonces raya para la suma sólo he recibido amor, buenos comentarios, he recibido buena energía, así que fue muy bonito y sigue pasando, así que he estado súper contenta.

No, nunca. Para mí fue sorpresivo. O sea cuando a mí me ofrecieron el personaje desde el comienzo era un personaje súper atractivo, complejo, tenía desafíos para mí como actriz, pero jamás me imaginé que se iba a generar lo que pasó con el personaje.

Aunque recién llegará a su fin mañana, el elenco de "Pacto de sangre" terminó de grabar la teleserie en febrero pasado. Desde entonces, Ignacia Baeza ha estado dedicada a sus hijos y alejada de las cámaras; aunque ha estado haciendo teatro, algo que también está en sus planes para el segundo semestre.

Para esa etapa la actriz de 33 años también espera su regreso a las teleseries. Ignacia Baeza será parte del elenco de la nocturna de Canal 13 que sucederá a "Río Oscuro", la ficción que comienza hoy justo después del penúltimo episodio de "Pacto de sangre".

Un poco antes, el próximo mes, la actriz que empezó en las teleseries en 2008 con "Don Amor" comenzará el rodaje de una película que marcará su debut en el cine.