Antonella Ríos: "Hasta hoy me llegan mensajes... 'tengo 21', 'tengo 18, estoy en el colegio".

09:18 La actriz recordó su relación con un modelo 23 años menor. "A mí me gustaba él (...) no es que yo ande buscando hombres jóvenes", dijo.

En conversación con el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, la actriz Antonella Ríos, repasó la relación que tuvo durante 10 meses, con un modelo 23 años menor que ella.

"Eran 23 años de diferencia, hace poquito. Yo 44, él 21. Es harto. Es una relación que duró diez meses, intensa. Era buenmozo, sí, pero claramente la edad jugó en contra" dijo Rios.

La actriz además sostuvo que "hubo cosas buenas y cosas malas, que tienen que ver con la inmadurez del otro o con la inmadurez mía quizás también".

"Hasta hoy me llegan mensajes: 'hola, tengo 17', 'tengo 21', 'tengo 18, estoy en el colegio', 'llévame la colación'. No. A mí me gustaba él. Casualmente tenía 21, pero bueno, en fin. No es que yo ande buscando hombres jóvenes", dijo Ríos.

La actriz además dijo que su familia no la apoyó mucho en la relación, pero sí al de su ahora ex pareja. "De hecho la mamá tiene la misma edad que yo (...) la mamá estaba feliz en esa época", afirmó.