Álvaro Gómez habló sobre su infidelidad a Francini Amaral: “Me hicieron cagar”

Álvaro Gómez, se refirió a su bullada relación con Francini Amaral en el programa “Podemos Hablar”, y abordó detalles de cómo fue el momento en que se filtró una fotografía donde él estaba con una mujer en la terraza de un departamento. El hecho fue calificado por muchos como una infidelidad, hecho que después fue reconocido por él mismo.

Y si bien, en ese momento la bailarina lo perdonó. Hoy, confesó que fue un momento complejo debido a la exposición que tuvo en los medios.

“Estuve en la palestra en algún momento y me hicieron cagar los medios de comunicación. No quiero entrar en detalles, porque ni siquiera quiero mencionar personas. (…) Pero sí, tuve una relación que fue mediática, donde yo me pegué un cagazo y me dejaron la cagá en la vida”, aseguró.

Y aunque insistió en que “uno se puede equivocar, pero muy distinto es ser cuestionado por toda la gente desde afuera en relación a tu error”, dijo.

Consultado sobre quién pudo haber filtrado la imagen, aseguró que “no fue tomada desde afuera, fue una foto interna y las circunstancias fueron de pendejo. Carrete que se dilata, que termina muy tarde, after y estaba en ese webeo. Y pasado de copas, los cables se empiezan a cruzar”.