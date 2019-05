Anita Alvarado habló del maltrato que sufrió con su ex pareja: "Este hombre es capaz de matarme"

La "Geisha" conversó con “Intrusos” y aseguró que hubo un momento en que incluso le “amarró las manos”, sumada a la mala relación que tendría con el hijo que tienen en común.

“Un hombre que nunca habló con su hijo, él trabajaba y llegaba solamente a compartir conmigo. (…) El niño ha llegado golpeado. Yo me volví loca, fui corriendo al tribunal. (…) Él no quiere a mi hijo, él quiere castigarme por haberme dejado. (…) Este hombre es capaz de matarme”, aseguró.

Incluso, confesó que se demoró en denunciar por vergüenza. “Ahora vengo a hablar porque es lo que se demoran las mujeres. Porque a uno le da vergüenza. Este hombre me había bajado mi autoestima al suelo. Pero ya se acabó, estoy parada. Cómo ese hombre que tanto amé, que tuvimos un hijo juntos, cómo hace tanto daño”.

Consultada por el proceso judicial que vivió, fue categórica en decir que no tuvo lo que esperaba del país. “¿Cuándo este país ha hecho por mí? Cuando me quitaron mi casa, no estuvo ahí Chile, cuando me pegaron no estuvo ahí Chile. Este país no existe para mí, yo solita he hecho las cosas”.