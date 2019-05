Fran Sfeir renunció a Canal 13: “Me siento súper humillada”

09:38 La ex conductora de 3x3 dijo que sintió que no había valoración por su trabajo, durante la gala por la película “Mi amigo Alexis”.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Francisca Sfeir informó de su renuncia a Canal 13.

“Con dolor de mi lama he debido renunciar a Canal 13. La falta de valoración y respeto por el trabajo que uno hace, me parece que no se puede pasar por alto”, dijo Sfeir, quien acompañó el comentario con una fotografía negra.

En conversación con LUN, la ahora ex conductora del espacio matinal 3x3, sostuvo que su molestia se originó por la transmisión que realizó Canal 13 de la avant premiere y la alfombra roja de la película “Mi amigo Alexis”.

“Me trataron pésimo, me echaron de un lugar al que me había invitado la productora Fábula. Justo venía incorporándome de vuelta de mis vacaciones, pero el canal al que pertenezco no me quiso en la gala” dijo Sfeir.

“Estaba vestida y peinada para la gala, contraté a una niñera para que se quedara con mi guagua y nadie me dice nada. Estuve una hora y media esperando. Me siento súper humillada. Cuando pregunté por qué no me dejaban pasar por la alfombra roja, los productores se pasabn la pelota entre ellos. Me miraban y nadie decía nada”, añadió.

La ex animadora de Canal 13 aseguró que conversó con Marcelo Hilsenrad, director de programación de la señal, pero que pese a sus disculpas, la situación no mejoró. “No es la primera vez que me siento pasada a llevar y desvalorada por el canal, lo habíamos conversado en otra oportunidad, pero hoy fue una humillación pública”.