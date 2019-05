[VIDEO] La frase con la que Guarello incomodó a Francisca García-Huidobro en la alfombra roja

Fue uno de los momentos más comentados de la avant premiere de "Mi amigo Alexis". Anoche cuando Francisca García Huidobro recibió en la alfombra roja a Rodrigo Vera, Juan Cristóbal Guarello e Ignacio Valenzuela del área deportiva, vivió uno de los instantes más incómodos de la transmisión.

Con su picardía usual, la conductora de Sigamos de Largo quiso bromear con Guarello ya que, al parecer, el periodista deportivo no fue por gusto propio al evento.

"Hay gente que no quería venir, gente que recibió un llamado telefónico y aquí está (...) a pesar de que no querías venir, te ves muy bien”, le comentó la ex Primer Plano.

“No tan bien como tus zapatos”,le respondió Guarello con la mirada fija en el calzado.

“Todos me envidian mis chuteadores" y justo cuando García-Huidobro iba a consultar sobre los preparativos de la transmisión en conjunto de TVN y Canal 13 de la Copa América, el llamado "tenor" de radio ADN le mandó un misil.

“¿Con ese chuteaste a Manuel (De Tezanos, ex pareja de la animadora)?”,consultó el canoso.

Tras un silencio y gesto de sorpresa de la anfitriona, salió contraofensiva.

“¿Saben por qué es feo? Porque yo no tengo nada que ver con que te hayan obligado a venir, la agarrai conmigo, pero la respuesta es sí“, dijo la Fran.