[VIDEO] Fran García-Huidobro por incómoda pregunta: "(Guarello) andaba muy mala onda"

Tras el incómodo momento que vivió Francisca García-Huidobro con Juan Cristóbal Guarello en la avant premiere de la película "Mi amigo Alexis", la animadora habló con el programa Intrusos sobre el impasse con el periodista.

"Si hubieses estado animando la Bolocco, le tira la mala onda a ella. Porque él andaba muy mala onda", detalló la ex de Julio César Rodríguez.

La conductora del 13 confirmó que Guarello no quería ir al evento y fue obligado a asistir. "Y es verdad que no quería venir y parece que alguien lo llamó,lo obligó a venir. Y la agarró conmigo,pero yo estoy embetunada en vaselina,nada. Me importa tres hectáreas de choclo, la mala onda", recalcó.

La "Fran" aprovechó de darle un tip al periodista deportivo para que no malgaste su mala vibra. "Su mala onda se la tiene que fumar él nomás (...) No sé, habría que preguntarle a él los motivos, como diría Jorge Alís, que se mejore".

De todas formas, la animadora de Sigamos de Largo recalcó lo bien que manejó la situación. "Yo creo que tuvo un mal día y la agarró conmigo. Yo siempre salgo jugando en todo caso. Yo soy la Alexis Sánchez de la farándula".