Impasse de Fran Sfeir en alfombra roja de película de Alexis: "Hizo un escándalo a los gritos"

La tarde del lunes, la ex conductora de Canal 13, Francisca Sfeir, anunció su renuncia a la estación, denunciando falta de valoración a su trabajo, el que para ella, según acusó, tuvo su máxima demostración cuando no se le permitió participar de la alfombra roja de la película "Mi amigo Alexis".

En "Intrusos", el panelista Michael Roldán entregó otra versión del hecho, basado en un mensaje que dijo haber recibido de parte de un miembro del equipo de producción del evento.

"Ella (Francisca Sfeir) y muchos otros rostros no fueron invitados a la alfombra roja porque no daba el tiempo. A ella, Fábula la invitó a la película, no a la alfombra roja… Llegó y quiso pasar después de los rostros de las teleseries y antes de Alexis Sánchez" dijo Roldán según informó Glamorama.

"O sea, le dijeron que no. Ella hizo un escándalo a los gritos (según la versión de Canal 13). Ahí se quejó porque tampoco la invitaron a la gala de Viña del Mar" añadió el panelista del espacio.