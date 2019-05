El pedido de Princesa Alba a los hombres

Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, sorprendió hace unos días con un claro mensaje en su Twitter

La cantante especificó que la solicitud era dirigida más que nada para los hombres heterosexuales que usualmente caen en en incómodo gesto.

"Entiendo que es algo cultural que los hombres agarren a las mujeres de la cintura,pero a mi personalmente eso no me acomoda.Me siento como una cosa y hay veces en que me agarran super fuertes,casi lo siento como un manoseo.Hay formas y formas pero casi me entierran los dedos en la cintura", explicó la artista en conversación con Las Últimas Noticias

La intérprete de "My only love" aclaró que ya maneja las reacciones de la gente cuando les aclara su molestia."A veces reaccionan mal, otras bien y entiendo que a veces es un gesto super involuntario".