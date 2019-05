Los crisis amorosa de Raquel Argandoña: "Me siento ahogada"

En su programa Sin Límite de radio Agricultura, Raquel Argandoña esbozó la crisis que tendría con su actual pareja, un hombre menor que ella. La panelista de Bienvenidos le comentó a su compañera radial, Patricia Maldonado, sobre sus actuales inconvenientes.

"Hoy día un amigo me decía en el canal… Mauricio Jürgensen me decía en el canal ‘te noto rara, Raquel'”, comentó la mamá de Kel sobre una charla fuera de cámara con su compañero matinal.

“Estoy como ahogada… yo de repente me ahogo. Entonces, me dice ‘lo que pasa es que tú eres demasiado independiente’. Yo le dije, ‘sabes qué, Mauricio, yo no sé por qué como que me aburro luego de las personas”, contó la ex alcaldesa de Pelarco.

Al parecer Argandoña siente que no tiene el espacio o libertad suficiente en su relación. “No sé, cuando te empiezan a controlar, a llamar, eso a mí me ahoga. Yo soy muy independiente. Me gusta sentirme independiente”.