Fabrizio Copano va a ser papá a fin de año

El comediante Fabrizio Copano se encuentra en el país en la gira de su nuevo show "Puedo Cambiar". En entrevista con The Clinic confirmó que a fin de año se convertirá en padre junto a su pareja, Cristina Garza, vicepresidenta de la productora y distribuidora de Hollywood IM GLOBAL y CANANA.

"Hasta el momento ha sido muy tranquilo. Intento no sobrepensarlo y porque uno tiene nervios todo el rato de que algo pueda salir mal. No sé, la inexperiencia de la primera vez, pero ha sido muy tranquilo. Estaba hablando recién con ella, de que hay mucho embarazo en donde la gente sufre mucho, hay embarazos muy difíciles. A ella le ha tocado un embarazo en modo avión hasta el momento", recalcó.

Si bien la dulce espera no fue planeada, el comediante no se complica y cree que cumplirá bien su rol. "Me imagino siendo un buen papá, porque tuve un muy buen papá, entonces siento que si hago lo que él hizo, todo va a estar bien. He tenido mucha suerte, él siempre me ha apoyado. Entonces, en ese sentido, como que lo veo a él y creo que tengo un ejemplo que me da tranquilidad".

Copano aprovechó de reflexionar sobre los beneficios que tendrá la binacionalidad de la criatura que nacerá en Estados Unidos, país donde el ganador de Viña 2017 vive hace tres años. "Tener esa doble vida también es bonito. A veces pienso que habrá muchas cosas chilenas que no va a tener. Por ejemplo, bailar en el colegio para el 18. Como que esas cosas me dan un poco de pena, pero tampoco sé si es malo que no le pase. Aún así encuentro que va a ser un niño afortunado, que va a tener mucho amor, muchos lugares donde llegar, muchas posibilidades de buscar su camino y eso me alegra. Me gusta que tenga un abanico gracias a esta binacionalidad".