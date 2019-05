El emotivo mensaje de Diana Bolocco a Cristián Sánchez en su cumpleaños

Cristián Sánchez cumplió 47 años el pasado miércoles y su pareja, Diana Bolocco subió un emotivo mensaje a sus redes sociales, alabando las cualidades personales del animador del Muy buenos días.

"Feliz cumpleaños al hombre que me cambió la vida, al que me contiene y me hace sonreír todos los días. Eres el alma más buena que conozco. No conoces la envidia ni el ego y tienes una sencillez y humildad a prueba de todo", escribió la animadora del reality Resistiré.

«Gracias por convertirme en una mejor persona, gracias por ser el mejor ejemplo para nuestros hijos, gracias por iluminar la vida de quienes te rodeamos. Te amo. Y te extraño. (Vuelve pronto) Feliz cumpleaños mi Cris!".

La pareja competirá en el horario matinal a partir de este lunes, cuando Bolocco se sume oficialmente a la conducción del Mucho Gusto.