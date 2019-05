Slayer y Megadeth lideran Santiago Gets Louder 2019

Desde 2015 el metal, uno de los géneros más populares en el país, tiene su mega festival, Santiago Gets Louder, que este año, en su cuarta edición, tendrá a Slayer, Anthrax y Megadeth como platos principales.

La productora a cargo, Lotus, confirmó a hoyxhoy que este año el evento se realizará el 6 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, recinto en el que debutará el festival que en versiones anteriores ha tenido en su cartel a bandas como System of a Down, Deftones, Judas Priest Alice in Chains y a los mismos Megadeth, que estuvieron en 2017.

En sus últimas dos ediciones, de 2017 y 2018, el festival se llevó a cabo en el Movistar Arena, que cuenta con un aforo de 15 mil personas, cifra considerablemente menor a los 25 mil que caben en el estadio de Audax Italiano.

El Estadio Bicentenario será el escenario en el que Slayer tocará por última vez ante el público chileno. La banda de thrash metal liderada por el músico chileno Tom Araya, nacido en Viña del Mar, el año pasado anunció su separación.

Tras casi cuatro décadas de carrera, los músicos decidieron bajarse de los escenarios y anunciaron una gira de despedida, que será la que los traerá en octubre próximo al país.

Fundada en Estados Unidos en 1981 por Kerry King y Jeff Hanneman, a quienes se sumaron tempranamente Araya y el baterista cubano Dave Lombardo, Slayer suma en 37 años de carrera 12 álbumes de estudio y cerca de tres mil conciertos, trayectoria que los ha instalado como una de las bandas de mayor culto en Chile.

Otros confirmados para el festival son los californianos de Megadeth, que estarán en Chile por decimocuarta vez y que recientemente han anunciado que están trabajando en material para un disco que presentarán al público en 2020.

Tanto Slayer como Megadeth son parte del selecto grupo que en los 80 fue denominado como "Los cuatro grandes del thrash metal", que también integran otros confirmados de Santiago Gets Louder: Anthrax. Junto a Metallica, esas tres bandas son consideradas "las más importantes e influyentes" del thrash metal estadounidense.

También serán parte de la edición 2019 del festival los chilenos de Pentagram, pioneros del género en el país.

Santiago Gets Louder tendrá una preventa de entradas para clientes del Banco de Chile desde el próximo lunes 3 de junio al mediodía, mientras que la venta general comenzará dos días después, el miércoles 5 de junio.