Pampita dio su opinión sobre la legalización del aborto

Carolina Ardohain, Pampita, comentó su opinión sobre el aborto mientras en Argentina se presentó, por octava vez, del proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La modelo señaló no estar de acuerdo con la interrupción del embarazo y que es un tema que habla con sus hijos Benicio, Beltrán y Bautista.

"Se habla un montón en casa, si el día de mañana alguno de ellos deja embarazada a una novia, le voy a decir 'bienvenida a esta vida, es un milagro, entre todos la vamos a sacar adelante".

De todas formas, dijo empatizar con quienes toman la decisión de realizárselo."Es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino".

"No todas pueden elegir sus embarazos, muchísimas mujeres son abusadas, muchas más de las que se imaginan, y la desinformación es parte de lo que está pasando para que lleguen a ese extremo. No se habla de sexo y si se habla, se habla mal, y no todos tienen acceso a anticonceptivos", reflexionó.

Pampita también señaló por qué no participa de las movilizaciones. "No participo de las marchas porque no lo comulgo, porque no tiene que ver conmigo. Pero una cosa es decir 'yo no pienso igual' y otra ¿qué necesita mi sociedad? Pertenezco a esta sociedad, a este país y me parece que necesitamos la ley".