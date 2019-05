[FOTO] Vale Roth contó a través de instagram sus difíciles días tras realizarse un examen

12:11 La ex chica calle 7 publicó a través de su cuenta de instagram una imagen con un mensaje donde expresó que "gente más linda ! muchas gracias por sus mensajes mucho amoooor pucha no han sido meses fáciles la verdad" .

Vale Roth sorprendió a sus fánaticos tras contar que ha tenido días muy difíciles, pues la ex chica calle 7 tuvo que dejar el deporte luego de realizarse el exámen conocido como AMEU.

Roth publicó a través de su cuenta de instagram una imagen con un mensaje donde expresó que "gente más linda! muchas gracias por sus mensajes mucho amoooor pucha no han sido meses fáciles la verdad. Por lo que ya saben dolores y por que he tenido que dejar lo que más amo que es el deporte. Cuando me hice el ameu hace 13 días me dijeron que en 7 días después podía volver hacer ejercicios yo esperé 12 días y bueno ayer entrené espalda biceps abs y un poquito de cardio nada más".

Tras pasar las horas empezaron los dolores y el sangramiento lo que le causó un desmayo.

Finalmente, escribió "En fin a seguir mi vida normal obvio pero dos semanas más sin hacer fuerza ni ejercicio . solo por hoy haré reposo absoluto . gracias nuevamente por la preocupación y por sus mensajito. Gracias mi amor por estar conmigo en estos momentos te amo.