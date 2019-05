Fran Virgilio descartó integrarse a la televisión tras hacer pública su relación con Karol Lucero

Fran Virgilio, habló sobre su comentada relación con Karol Lucero, y sobre la presentación que tuvieron frente a los medios. Consultada por La Cuarta sobre el tiempo en que mantuvieron su romance en silencio, la joven de 27 años aseguró que “jamás fue una traba” que él fuera un personaje mediático.

“Jamás me cuestioné nada. Obviamente él me iba explicando cómo funciona lo de la televisión o su trabajo, pero no fue algo que me detuviera. (…) La verdad es que no sabía mucho de Karol antes de conocerlo. Sabía que salía en Yingo, pero no mucho más”, contó.

“Nos conocimos hace dos años en un evento que él condujo y donde yo estaba de modelo”, agregó, descartando una futura participación en televisión. “Yo tengo mi tienda que se llama Mala Bikinis y ahora estoy aprendiendo para diseñar una línea de lencería, así que estoy full enfocada en ese proyecto”.