Cardi B le responde a los haters: "Hago la mierda que quiero con mi cuerpo"

Según el sitio Entertainment Tonight , la cantante Cardi B le respondió a todos los que la critican por las cirugías que se ha realizado tras el nacimiento de su hija.

"(La gente me dice) Eres floja, deberías hacer ejercicio",comentó la cantante en una transmisión en vivo de Instagram a principios de semana. "Yo hago la mierda que quiero con mi cuerpo. No tengo tanto tiempo en el día como tú. Me gusta mi trabajo en el entretenimiento que es de 24 horas. Así que no, no tengo tiempo para hacer ejercicio y quiero cosas específicas que sé que no importa cuánto ejercite, no se arreglarán", comentó.

Tras el nacimiento de su hija,Kulture Kiari, la cantante se sometió a una liposucción y se operó los bustos.

También alegó que el descanso postoperatorio le ha costado muchos millones. "Odio cancerlar shows porque amor el dinero (...) Soy una adicta al dinero, y me pagan un montón, un montón por estos shows. Estoy cancelando millones de dólares,pero como la salud es bienestar, debo hacer lo que tengo que hacer".