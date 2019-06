Pascual Fernández: "La gente sólo ve la felicidad de la foto. No saben la mierda que llevamos detrás"

09:02 El ex chico reality se refirió a uno de los dolorosos episodios de su vida, tras el fallecimiento de su padre.

Pascual Fernández, ex participante de reality shows, se refirió en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, al cáncer que aquejó a su padre, el que le provocó la muerte en poco más de un mes desde que le fue diagnosticado.

"Pasó de una manera que: 'bueno, voy a hacerme una resonancia, que tengo una hernia, y vengo'. Una hernia. Cáncer. Una semana lo operamos. Ingresado. Y a la semana siguiente te volvemos a operar. Pasó de 'yo lo aguanto, tranquilo, yo soy fuerte', y que todo el mundo sabíamos que lo iba a superar, porque él era una persona alegre, súper fuerte. Fuimos viendo como el cáncer lo fue matando y en cuatro semanas se fue" dijo el español, según consignó Glamorama.

Fernández dijo que "lo echo mucho de menos. Mucho. Yo creo que puede estar orgulloso de mí, al menos lo intento. Había podido llegar mucho más lejos haciendo cosas malas y no lo he hecho, por él, por mi sobrina, porque soy referente de mucha gente y no es fácil".

"La gente se cree que la tele es buena, que es fácil, pero solo ven el 1% de lo que nosotros mostramos, que es la felicidad de la foto. No saben la mierda que llevamos detrás, lo que hemos luchado para llegar allí, lo que hemos vivido y lo que callamos. Sobre todo lo que callamos. Yo creo que lo que callamos es lo que nos hace más grandes" añadió.