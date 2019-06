Carla Jara sobre Cathy Barriga: "No creo en que 'ay que soy tan dulce, tan rosada"

La ex integrante de Mekano, Carla Jara, se refirió en el programa La Divina Comida a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a quien criticó, en base a su experiencia junto a la edil en el desaparecido programa vespertino.

Los dichos de Jara, se produjeron debido a un juego en el que, cuando se mostraba una imagen, los participantes del espacio debían decir la primera palabra que se les viniera a la cabeza.

"Falsa" dijo Jara, quien aclaró con posterioridad, “no como alcaldesa. Como persona. Yo conozco su otro lado, porque trabajó en Mekano conmigo".

“Tuvo momentos muy desagradables conmigo, me trató muy mal en ciertas ocasiones. Entonces, yo no me olvido de eso. Yo no creo en la 'ay, ti-ti-ti, que soy tan buena, tan dulce, tan pinky, tan rosada'"