Hija de Rafael Araneda habló sobre su vida como influencer: “Me mantengo sola para salir con mis amigas"

Florencia Araneda habló con LUN sobre su vida como influencer a través de Instagram donde suma más de 52 mil seguidores y promociona diferentes marcas.

Consultada sobre un futuro en la televisión, aseguró que lo encuentra “entretenido”. Sin embargo insistió en que no le gustaría dedicarse “a eso en un futuro, mis interés van por un lado muy distinto: me gustaría estudiar medicina, todavía no sé qué área, pero me gustan los niños chicos o las guaguas”.

Y es que, insiste en que por ahora su mundo gira siendo influencer. “Me mantengo sola para salir con mis amigas y comprarme las cosas que necesito”, concluyó.