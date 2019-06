Patricia Maldonado pensó que era mentira que Raquel Argandoña había sido despedida de Canal 13

“Cuando recibo la llamada, me llama una amiga y me pregunta si estoy bien. Me asusté ene. Pensé que iba a ser algo mío-. En qué lio me metí”, partió contando Patricia Maldonado sobre cómo se enteró de la salida de Canal 13 de su amiga Raquel Argandoña.

Con ello, agregó que creyó que se trataba de algo de ella. Y que nunca pensó que podía tratarse de “la Raca”. Sin embargo, cuando le dijeron “echaron a la Raquel”, pensó que era mentira.

“Me dijo no es mentira, es absolutamente verdad”, dijo, agregando que le pidió “más señales. Y pensando en que a la noche nos tocaba actuar. (…) Cómo me iba a pasar a buscar. Y me dice que no sabe nada”, aunque adelantó que muchos ya conocían de la decisión de los directivos varios días antes.

Además, abordó una serie de teorías que podrían haber significado la salida de la panelista, insistiendo en que “en ese panel no había ninguna relación de amistad. (…) Yo le debo lealtad y le habría dicho ven para acá, esto te va a pasar”.