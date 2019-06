[VIDEO] Sergio Lagos y la salida de Argandoña de "Bienvenidos": "Me tomó por sorpresa"

Tras la comentada salida de Raquel Argandoña del panel de "Bienvenidos", sus compañeros ya han empezado a comentar la pérdida de la compañera.

Uno de los que se mostró sorprendido con la decisión fue Sergio Lagos. "Estoy tan desinformado como ustedes. Solo quiero decirles que mis respetos para Raquel son siempre los más grandes, no es la primera vez que he trabajado con ella (...)Es una persona a la que quiero muchísimo y esto a mí me sorprende tanto como ustedes", comentó el animador.

Lagos señaló que se enteró recién en las primeras horas de la jornada de la noticia. "Yo me enteré como ustedes a las 8 de la mañana, de esta noticia. Me gustaría entender y creo que poco a poco iremos descubriendo de qué trata esta historia. Desde acá le mando mis saludos cariñosos", señaló a los periodistas en las afueras de Canal 13.