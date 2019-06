Raquel Argandoña: "Yo debería haber aparecido en gloria y majestad en mi canal"

Afectada por un lumbago, Raquel Argandoña no pudo asistir a su programa de radio Agricultura, Sin Límites, que conduce con Patricia Maldonado.

Aún así, la madre de Kel estuvo en un contacto telefónico donde no se refirió claramente a su salida del matinal "Bienvenidos" pero dio pistas de su situación.

"Aqui estoy aburrida pero contenta que me hayan llamado. Te quiero mucho,asi es la vida nomás gorda", le comenzó diciendo a Maldonado.

Actualmente “no puede hablar”, pero aseguró que este lunes “debería haber aparecido en gloria y majestad en mi canal pero con el lumbago estoy sonada”.

También comentó que su ex pareja, el abogado Hernán Calderón, la llamó y le ofreció su servicio legal, algo que Raquel no cree necesario “por el momento”, ya que “todo va a estar bien”.

De todos modos, por la forma en que se despidió de su amiga, al parecer, la ex panelista de Canal 13 no sufre demasiado con su desvinculación. "A mi siempre me pasan estas cosas, no puedo hablar, te quiero mucho",repitió.

Y antes de terminar el contacto le pidio a la cantante que le hiciera unas compras en el supermercado. Le encargó acelga jamon d epavo, queso, bebidas, cebolla morada. "Tráeme algo para el tecito", le repitió.