Diana Bolocco: "Me hacía falta una conexión más cotidiana con la gente. Me lo debía a mí y también al público"

Alas seis en punto de la mañana puso ayer la alarma Diana Bolocco para levantarse y partir rumbo a Mega para debutar en la animación de "Mucho Gusto", donde sus compañeros, Karla Constant y José Miguel Viñuela, y el panel del programa, le dieron la bienvenida.

"No es tan terrible", comentó a hoyxhoy durante una pausa comercial sobre su nuevo horario. Eso sí, no puede demorarse más de 30 minutos clavados en levantarse para salir a las 06.30 en punto. "Si me tengo que lavar el pelo me tengo que levantar un poco antes", contó la animadora que, tras terminar de grabar el reality "Resistiré", se integró ayer al matinal.

Y aunque después de muchos años haciendo estelares sus horarios debieran coincidir por fin con los de su marido, Cristián Sánchez, Diana Bolocco reveló que "lamentablemente" no se levantarán a la misma hora, porque tras sumarse al late show de TVN "No culpes a la noche", el periodista se integra más tarde a "Muy buenos días".

"Yo dije 'por lo menos cuando entre al matinal me voy a levantar a la misma hora que él' pero ahora él está haciendo el late así que llega tarde, así que no. Pero es mejor porque ahora puede llevar a mi hijo al colegio, que lo estaba llevando yo, para que no sienta tanto el cambio. Lleva a Facu al colegio, a la Gracia al jardín y los grandes se van por su cuenta", contó.

Además de su debut en el matinal, la jornada marcó el primer día en que Bolocco y Sánchez compitieron por el rating, ya que justamente ayer él regresó al "Muy buenos días" tras su viaje a Europa para ver la final de la Champions League. Y ganó Diana. "Mucho Gusto" lideró en sintonía, marcando un promedio de 7,4 puntos de rating entre las 8.00 y las 13.00 horas, mientras que el espacio de TVN quedó en tercer lugar con 5,1 unidades.

Lee también: Diana Bolocco le ganó en el rating a Cristián Sánchez

El matrimonio, sin embargo, no alcanzó a verse antes de entrar a competir. "Llegó hoy día (ayer), salí de mi casa a las 6.30, no se habían levantado ni mis hijos", dijo Bolocco.

Muy bien, muy cómoda, como si llevara aquí mucho tiempo; me pasó una cosa muy rara. Los conocía a muchos de otros lugares, al equipo sólo a algunos, poquitos, más al panel, pero han sido súper acogedores. Igual es distinto conocer a alguien que trabajar con alguien. Hoy día siento, primero, como que hubiera trabajado mucho tiempo con ellos y además como si hubiera estado mucho tiempo en este programa. Es súper loco, no lo sabría explicar, pero yo creo que tiene que ver con la comodidad, con el recibimiento, con la buena onda al final, muy buena onda.

Yo creo que, más que el horario, se dieron muchas cosas para que yo tomara esta decisión, pero sí a mí me hacía falta una conexión más cotidiana con el público. Hacía muchos programas, muy exitosos si tú quieres, pero por períodos cortos de tiempo, entonces como que necesitaba esa cercanía más cotidiana. Me lo debía a mí y también, de alguna manera, siento que se lo debía al público.

Bueno también, siempre me he sentido muy cómoda en un formato así, que es un formato muy libre porque son cinco horas de programación, por lo tanto es muy difícil pautearlas y controlarlas. Y esto me queda bien, me gusta, me plantea un desafío, me hace también desarrollar todas mis habilidades como conductora y mostrarme tal cual al público.

Antes de sumarse a su nuevo equipo Diana Bolocco pagó el piso. La animadora invitó a su casa a sus nuevos compañeros el viernes recién pasado. "Le voy a decir al Jose, a la Karla y a Lucho que se pongan ahora y hagamos algo entre los cuatro a fin de año", anunció incluyendo al animador de "Mucho Gusto" que aún no se reincorpora, Luis Jara, quien volverá al espacio "pronto", según él mismo dijo a través de sus redes sociales.

Por supuesto que sí, no amenazado, pero obviamente quería hacerlos sentir cómodos con mi incorporación y hacerles ver que yo vengo acá a sumarme y a trabajar en equipo. Para mí lo más rico de un programa como este es que todos se luzcan y todos brillen. Quería que me conocieran y que no se especulara respecto de cómo podía ser yo trabajando en equipo.