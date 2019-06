Hot Chip son los nuevos confirmados para el Festival Fauna Primavera 2019 Carolina Collins 10:58 Los británicos estarán en el evento que se realizará el sábado 9 de noviembre en Espacio Broadway.

De a poco ha ido tomando forma el cartel del próximo Fauna Primavera, el festival dedicado al indie que se realiza en el país desde 2011, y que tendrá en su próxima edición a los británicos Hot Chip. La banda su suma así a The Whitest Boy Alive, Boy Pablo y Khruangbin, que ya habían sido anunciados para el evento que se realizará el sábado 9 de noviembre en Espacio Broadway, recinto que ha albergado la mayoría de sus versiones. La banda inglesa regresará al país con nuevo material, ya que el lanzamiento de su séptimo disco de estudio, "A Bath Full of Ecstasy", ya fue anunciado para el próximo 21 de junio. De ese trabajo la agrupación ya ha mostrado dos adelantos, "Hungry Child" y "Melody of Love", sencillo que salió hace pocos días. Formada a comienzos de la década del 2000 en Londres, la banda no lanzaba nuevo material desde "Why Make Sense?" (2015).

Tendencia en Facebook