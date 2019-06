Fans de Johnny Depp hacen campaña para exigir su regreso a "Piratas del Caribe"

11:29 La sexta entrega de la saga de Disney no contemplaría la participación del actor, que fue acusado de violencia por su exesposa.

Los fans de Johnny Depp no conciben una nueva entrega de "Piratas del Caribe" sin el Capitán Jack Sparrow. La sexta entrega de la saga que comenzó hace 16 años no tiene contemplada la participación del actor estadounidense, que en el último año fue blanco de denuncias de violencia doméstica contra su ex esposa, la también actriz Amber Heard.

Disney decidió prescindir de Depp en la próxima película de la franquicia, que sucederá a "La venganza de Salazar" (2017), que será un "reboot" de la historia, es decir, la reiniciará desde un nuevo punto.

La noticia no le gustó nada a los fans del actor de 55 años, que comenzaron en paralelo dos campañas, que en suma llevan casi 20 mil firmas recogidas en el sitio Change.org. Una busca "mantener a Johnny Depp como Jack Sparrow porque hizo las películas muy divertidas" y la otra pregunta si puedes imaginarte a otra persona dando vida a Jack Sparrow. Sin embargo, es difícil que Disney quiera ver uno de sus estrenos mezclado con un caso como el mencionado.