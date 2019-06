Francisca Sfeir y su renuncia a Canal 13: "Se dijo que quería pasar con Alexis por la alfombra, es mentira"

12:08 La ex animadora de 3x3 se refirió a su renuncia a la estación, luego de anunciar su salida mediante redes sociales, la que se generó debido a que no participó en el evento relacionado con la avant premier de la película del tocopillano. "Antes habría hecho cualquier cosa por estar en la tele, pero hoy no", dijo.