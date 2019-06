[VIDEO] Pamela Díaz se puso chip que rejuvenece y aumenta el deseo sexual

19:37 "Me siento cansada hace tiempo y no tomo pastillas",comentó la animadora que siguió el ejemplo de varias treintañeras que le recomendaron el tratamiento.

En el programa Viva la Pipol, Pamela Díaz mostró el proceso en que se colocó un chip que rejuvenece y aumenta el deseo sexual.

"Yo me siento cansada hace un tiempo y no tomo pastillas para el ánimo, como siempre ando feliz. Y cuando me comentaron el chip dije 'voy a probar' (...) Es rápido, no tengo que operarme. Escuché de chicas de 30 años que lo usan y decían que hasta les había cambiado la piel", comentó la animadora sobre la inyección a base de testosterona natural.

Una de las pacientes que confirmó los beneficios del tratamiento fue Pamela Leiva. "Como tengo una vida muy nocturna y me levanto temprano, a la mitad del día no me podía el alma (...) El chip es para tener más energía, sentí la diferencia a los 7 días. Tenía más ánimo, energía, no sientes el cuerpo pesado".

De antemano, Leiva le dio un consejo a Díaz. "Que tu marido se compre un burrito Pamela (...)

Otros beneficios es que mejora el metabolismo de los músculos, mejora el pelo, lubricación y líbido.